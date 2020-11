De picolé à Amazon e Mercado Livre, Zema exalta investimentos em Minas Gerais

Governador Romeu Zema experimenta picolé natural e elogia empreendedorismo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Entre empresários, Zema anuncia a vinda do Mercado Livre para Minas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Chupandoartesanal ou em reunião com empresários, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), tem usado as redes sociais para demonstrar apoio ao empreendedorismo mineiro e a investimentos que considera importantes para o estado, como a vinda dae doNeste sábado (14),postou video em que experimenta picolés artesanais e incentiva os pequenosque fabricaram o produto em Contagem, na Grande BH. "É gratificante ver produtores mineiros tão preocupados com a qualidade de seus produtos. Obrigado pelo envio e carinho. Adorei!", escreveu o governador em agradecimento.Na sexta-feira (13), Zema usou os mesmos canais de comunicação para postar um vídeo em que exalta os planos da gigante do e-commercede instalar um centro de distribuição na cidade de Extrema, no Sul de Minas."Mais uma grande notícia para nós mineiros. A Operac%u0327a%u0303o funcionara%u0301 com gerac%u0327a%u0303o de 1.400 empregos, ainda em 2021. Em menos de uma semana, anunciamos a vinda de duas mega empresas de e-commerce para o estado", afirma o governador.Ao se referir a "duas mega empresas", Zema citava um anúncio que fez na segunda-feira (9), também pelas redes sociais, sobre a vinda da maior empresa do mercado eletrônico internacional, a, que de acordo com o governador tem planos para abrir uma unidade em Betim, na Grande BH."Ummuito importante, que vai gerar novos empregos e crescimento para Minas. Essa é uma das prioridades do meu governo, atrair grandes investimentos e tornar o nosso estado um lugar cada vez melhor para empreender", disse Zema.