Valadares: produtores culturais pedem flexibilização ao governador Zema

Produtores de eventos culturais e corporativos tentaram, em vão, falar com o governador Romeu Zema em Valadares (foto: Tim Filho)

O governador de Minas, inaugurou nesta quinta-feira (5/11) o prédio do Ministério Público de Minas Gerais em. O prédio pertence aoe foi construído na área central em um terreno que abrigou durante anos o Ginásio Clóvis Salgado. Sob forte aparato de segurança, os carros da comitiva do governador entraram rapidamente na garagem do prédio do MPMG, sem que ele visse um grupo de pessoas vestidas de preto, que estavam na porta do no prédio.

O grupo era formado porculturais, sociais e corporativos, e que tentava entregar ao governador um oficio pedindo que o governo analise uma proposta elaborada por eles para a retomada de suas atividades.

“Pleiteamos a inclusão das festas e eventos realizados em salões de festas, chácaras, casas noturnas e congêneres, com música ao vivo, inclusive na onda amarela, nas mesmas regras de bares e restaurantes, seguindo os mesmos protocolos sanitários já impostos pelo Minas Consciente”, disse Euler Henrique, que representa a categoria.



No documento, os produtores pedem que os eventos promovidos por eles possam acontecer com a capacidade mínima de 50% do público na onda verde e 30% na onda amarela, seguindo os protocolos sanitários já impostos pelo Minas Consciente.

“Estamos há 8 meses sem trabalhar, sem produzir rentabilidade ao município e vivendo uma precariedade em cada família. Os eventos sociais particulares estão sendo migrados para bares e restaurantes, como uma forma de burlar a norma, prejudicando os demais profissionais”, explicou Euler.