Paulo Guedes: prorrogação do auxílio se houver 2ª onda não é possibilidade, é certeza

Ministro disse que está surpreso com a retomada da economia e comparou ao apetite de um urso que voltou faminto da hibernação (foto: Sergio Lima/AFP - 18/3/20)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo prorrogará o auxílio emergencial, caso haja uma segunda onda da pandemia do coronavírus no Brasil. "Prorrogação do auxílio emergencial se houver segunda onda não é, é certeza. Se houver segunda onda da pandemia, o Brasil reagirá como da primeira vez. Vamos decretar estado de calamidade pública e vamos recriar auxílio emergencial", afirmou.Segundo o ministro, essa não é a expectativa, mas é previsto pela equipe econômica como uma contingência. "O plano A para o auxílio emergencial é acabar em 31 dezembro e voltar para o Bolsa Família. A pandemia descendo, o auxílio emergencial vai descendo junto. A renovação do auxílio emergencial não é nossa hipótese de trabalho, é", completou.Em evento virtual organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Guedes disse que, se for necessária a, a ideia é que o país gaste menos do que no primeiro enfrentamento da pandemia. "Ao invés de gastar 10% do PIB, talvez gastemos 4%", completou. "O Brasil vai furar as duas ondas, estamos saindo do lado de lá".Guedes voltou a dizer que o plano da equipe econômica era que o auxílio emergencial "aterrissasse" no Bolsa Família ou Renda Brasil, o que ainda está em estudo. ", o programa Renda Brasil não foi considerado satisfatório pelo presidente. No meio da eleição, não era hora de ter essa discussão", completou.O ministro afirmou que o valor do auxílio emergencial, que foi inicialmente de R$ 600, ficou acima do que ele esperava, que era de até R$ 400. Para Guedes, os R$ 600 podem ter sido um "exagero", mas ele disse não se arrepender porque o benefício foi importante para a reação daGuedes disse também que o Brasil passou por uma ameaça de "caos social", que não ocorreu porque não houve desabastecimento de produtos nas prateleiras dos supermercados. "Brasil resistiu porque o campo seguiu produzindo e rede de supermercados manteve a populaçãonesse período. As redes de supermercados mantiveram a economia em funcionamento", afirmou.O ministro voltou a dizer que a economia está voltando com força "como um urso que estava".Ele afirmou que a arrecadação de impostos neste mês está "extraordinária", assim como outrosantecedentes. "Mesmo sendo otimista, me surpreendeu a velocidade com que a economia brasileira está voltando",