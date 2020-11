BC publica boxe sobre estimativa mensal do total de horas trabalhadas por região

O Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira, 12, um boxe com uma estimativa mensal do total de horas trabalhadas por região. A autoridade monetária aponta que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (Pnad contínua mensal) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem abrangência nacional e só traz dados trimestrais para cada região do País.



Além de explicar a metodologia da estimativa mensal feita agora pelo BC, o documento aponta trajetória de crescimento disseminada do total de horas trabalhadas nas regiões.



"Os dados sugerem que o Norte seria a região de maior recuperação, e atualmente mais próxima ao nível pré-pandemia, e o Nordeste estaria mais próximo à média das demais regiões, após maior redução até junho", destacou a autoridade monetária.



O documento lembra ainda que a retração nas horas trabalhadas até abril foi mais intensa no Nordeste e no Sudeste, e mais branda no Sul, com recuperação geral a partir de maio.



Já o Norte, que havia ficado em posição intermediária, ganhou mais tração a partir de junho em linha com o menor distanciamento social na região.



O BC antecipou para esta quinta a publicação de três boxes do Boletim Regional.



O documento completo será divulgado na sexta-feira pela autoridade monetária.