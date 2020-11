OCDE: lacuna de investimento em países em desenvolvimento pode ir a US$ 1,7 tri

A lacuna de investimentos nos países em desenvolvimento pode chegar a US$ 1,7 trilhão em 2020, segundo o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Angel Gurría. O dirigente apontou as nações em desenvolvimento como as mais atingidas pela crise, e indicou que levantamento realizado pela OCDE encontrou 90 de 122 países deste grupo em recessão.



Em discurso nesta quinta-feira no Fórum pela Paz de Paris, Gurría sinalizou preocupação com a sustentabilidade das economias destas nações, apontando a necessidade de finanças mais equilibradas e de um sistema financeiro "resiliente".