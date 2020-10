Instituto de BH promove congresso para discutir logística sustentável

Bradesco fecha 372 agências no terceiro trimestre e faz 853 demissões

Bradesco fecha 372 agências no terceiro trimestre e faz 853 demissões

Petrobras amarga prejuízo de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre

GPA: vendas do e-commerce alimentar cresceram 240%

Vale atualiza projeção de investimento para US$ 4,2 bi, em 2020

Vale: dívida líquida cai para US$ 4,474 bi no trimestre

Lucro da Vale cresce 76% e chega a US$ 2,9 bilhões no 3º trimestre

GPA: lucro líquido fica em R$ 386 milhões no trimestre, alta de 151,3%

Petrobras: receita de venda com exportações subiu 39,7% no trimestre

Petrobras fecha 3º trimestre com prejuízo de R$ 1,5 bilhão

Lucro do Bradesco cresce 30% e chega a 5,031 bilhões no terceiro trimestre

BC: últimas leituras de inflação foram acima do esperado

Mesmo com alta de preços de alimentos, Copom mantém Selic em 2% ao ano