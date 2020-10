Ministro Paulo Guedes é atacado por Ema em Brasília

O ministro contou a história inusitada durante a participação no seminário on-line Um Dia pela Democracia (foto: AFP / Sergio Lima)

Depois do presidente Jair, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi alvo de uma ema. O fato foi revelado pelo próprio ministro. "Hoje, uma ema me atacou. Eu entendi logo ao avistar os filhotinhos. A ema estava certa. Por isso, é preciso proteger os mais frágeis", fez uma analogia. O ministro mora na Residência Oficial da Granja do Torto, em Brasília.