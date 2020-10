Empresa de energia fotovoltaica anuncia investimentos de R$ 105 milhões em Minas

Usina solar fotovoltaica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Outras cidades mineiras receberão unidades semelhantes (foto: Gil Leonardi/Imprensa ) quarta-feira (14), representantes da empresa GDSolar para anúncio de novos investimentos em Minas Gerais. O grupo, que atua no segmento de energia fotovoltaica, vai construir 11 novas usinas, no valor total de R$ 105 milhões. Com os novos negócios, a empresa soma R$ 281 milhões investidos em terras mineiras, atingindo a capacidade instalada de 65 megawatts (MW). As cidades de Iraí de Minas, Guarda Mor, Ibiá, Nova Ponte, Frutal e Inimutaba, nas regiões Alto Paranaíba, Noroeste, Triângulo Mineiro e Central vão receber os investimentos. O governador Romeu Zema recebeu, na tarde desta(14), representantes da empresa GDSolar para anúncio deem Minas Gerais. O grupo, que atua no segmento de energia fotovoltaica, vai construir, no valor total de. Com os novos negócios, a empresa soma R$ 281 milhões investidos em terras mineiras, atingindo a capacidade instalada de 65 megawatts (MW). As cidades de Iraí de Minas, Guarda Mor, Ibiá, Nova Ponte, Frutal e Inimutaba, nas regiões Alto Paranaíba, Noroeste, Triângulo Mineiro e Central vão receber os investimentos.





A simplificação para implantar empresas de energia fotovoltaica, a melhor legislação do segmento no Brasil e incentivos efetivos à geração de energia solar, além da grande incidência de raios de sol são fatores determinantes para a atração de novos negócios.





O governador Romeu Zema destaca que Minas Gerais se tornou um estado bastante promissor para quem quer investir em energia fotovoltaica. “Nosso foco é facilitar a vida do empreendedor. O governo atua de maneira simples e objetiva, desburocratizando as ações. O anúncio feito pela GDSolar reafirma o nosso compromisso em fomentar o desenvolvimento econômico a fim de gerar emprego e renda para os mineiros”, destacou.

Exemplo mineiro

O CEO da GDSolar, Alexandre Gomes, destacou que a atuação do estado é exemplo para o Brasil e enfatizou o planejamento para ampliação de novos investimentos. “Nossa casa é Minas, cerca de 40% do nosso portfólio está aqui. Encontramos melhores condições para investir e queremos levar desenvolvimento para as regiões que há tanto tempo sofreram por causa da seca”, destacou.





Até 2021 serão 18 usinas em funcionamento. O objetivo do grupo é atender às demandas de empresas preocupadas em mudar a matriz energética com baixa emissão de carbono, aliado à redução de custos.





“Apesar do momento de pandemia, Minas Gerais tem atraído cada vez mais investimentos. Somente no mês de setembro, fechamos com saldo de R$ 7 bilhões em novos negócios. Os números reforçam que o trabalho feito tem gerado bons resultados”, ressaltou o governador.





Os investimentos das empresas de energia solar acompanhados pela Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior (Indi) mostram a confiança dos empresários. Somente na região Norte, existem dez projetos formalizados e 16 em negociação, somando R$ 47 bilhões em novas atividades.





Na reunião com GDSolar estiveram presentes, também, o secretário-geral Mateus Simões, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio e o presidente do Indi, Thiago Toscano.

Vanguarda de energia solar

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Minas Gerais possui a maior potência instalada de geração de energia solar, representando 19,9% do total do Brasil, com capacidade para gerar 736 MW. O estado lidera o ranking, seguido pelo Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Já em geração centralizada, a potência instalada em operação no estado é de 529 MW, perdendo apenas para a Bahia.

Sol de Minas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) criou o programa Sol de Minas para fomentar o desenvolvimento econômico e apostar no potencial de produção do estado. A ação faz parte do planejamento estratégico do governo, com o objetivo de alavancar o protagonismo do estado no setor de energia fotovoltaica em relação ao restante do Brasil.





O projeto também conta com a participação de outros órgãos do governo, como a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o Indi, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) e da Cemig.





O secretário adjunto da Sede, Fernando Passalio, destaca a importância do programa e a necessidade da diversificação da economia. “Temos o estado com o melhor índice de irradiação solar e um governo que gera a confiança nos empresários, e o Sol de Minas apresenta inúmeras oportunidades para o mercado.



Grande parte do volume de investimentos atraídos em Minas é para o setor de energia limpa, gerando oportunidades para as regiões Norte e Nordeste. Investimentos de todo o mundo estão vindo para o nosso estado. Bons ventos sopram para nossa diversificação da economia e a geração de riqueza no estado”, afirmou.