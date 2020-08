Energia solar injeta R$ 160 mi em Minas

Painéis fotovoltaicos: irradiação do sol no estado estimulou projeto, que prevê aporte de recursos até 2021 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 19/7/18)

A pandemia de COVID-19 não tem intimidado algumas empresas, que mesmo sem a certeza da volta à “normalidade” estão mantendo investimentos. É o caso da Evolua, que aplicará R$ 160 milhões até 2021 na geração distribuída de energia solar em Minas. A previsão é a criação de até 700 empregos diretos e 3,6 mil consumidores atendidos. O primeiro parque gerador está sendo montado em Pirapora, no Norte de Minas, terá capacidade para gerar 7,5 megawatts no pico (MWp) e está consumindo R$ 25 milhões. Minas foi escolhida por ser uma “região com uma das melhores irradiações solares do mundo”, segundo a empresa.





De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2019, a instalação de placas fotovoltaicas – uma das alternativas de geração de energia solar – cresceu três vezes mais no país que no ano anterior. Já o Ministério de Minas e Energia (MME) estima que o número de instalações quadruplique até o final de 2029.





Por ser uma fonte renovável e de menor impacto ambiental, a energia solar ganha muitos incentivos. Desde 1º de agosto e até 31 de dezembro de 2021, o governo brasileiro zerou a taxa de importação de módulos fotovoltaicos, inversores, equipamentos e outros acessórios relacionados ao setor. Isso facilita para empresas como a Evolua, que dependem principalmente da China para adquirir o material necessário. “Nossos custos devem cair em torno de 10% com a medida”, diz Tarcísio Neves, que comanda a Evolua,ressaltando que, apesar de ser um consórcio, a empresa se responsabiliza em caso de prejuízo, arcando também com os riscos.





De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), os impostos de importação para módulos solares habitualmente são de 12%, enquanto os inversores pagam tarifas de 14%. A entidade ainda avalia o impacto das medidas sobre o mercado nacional.



Estratégia





Em Minas, isso já ocorreu, pois desde 2017 o Governo Estadual elevou para 5 MWp a capacidade de unidades que ganham isenção de ICMS. “Até por isso, o estado responde por 25% da potência total instalada no Brasil. Muitos investidores vieram para cá nos últimos anos. Nossa estratégia é aproveitar a oportunidade aqui, gerar base operacional e expandir para outros estados com eficiência”, explica Neves, destacando o fato de a Evolua ter como acionistas investidores empresas como AG Participações (Andrade Gutierrez), BMPI Infra (Barbosa Melo) e GreenYellow.





Ele explica que a vantagem de aderir ao serviço é a ausência de investimento inicial. O interessado precisa escolher um dos planos pela internet, e a empresa cuidará de injetar a energia contratada na rede de distribuição, com a oferta de até 20% na conta de luz do cliente, sem fazer qualquer adequação.





“A gente oferece energia para quem não tem capacidade financeira ou técnica para instalar a energia solar em seu comércio, indústria ou condomínio. Fazemos o investimento e oferecemos aos consumidores desconto na conta da distribuidora”, diz.