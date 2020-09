Compras on-line crescem entre consumidores acima de 60 anos, diz estudo

Compras on-line entre a população acima de 60 anos cresceram durante a pandemia (foto: Reprodução/Pixabay)

A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), em parceria com a AGP Pesquisas, realizou a 4° edição da pesquisa sobre os hábitos de compras da população com idade acima dos 60 anos. É a quarta edição do estudo, que já tinha sido realizado em 2017, 2018 e 2019.





Para Eduardo Terra, Presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a pesquisa vai além do que uma simples comparação: “Realizamos esse estudo para analisar os fatores que levam esse público a consumir, que aspectos eles mais prezam em suas compras e a presença do varejo digital entre essa população. Além disso, avaliamos a experiência de compra e os aspectos mais valorizados no consumo de produtos e serviços”.





O perfil desses consumidores Segundo a pesquisa, dos 503 entrevistados em todo o país com idade superior a 60 anos, 82% afirmaram que fazem compras on-line, sendo que 18% experimentaram o recurso pela primeira vez durante a quarentena.



O smartphone é utilizado por 71% deles, e 46% compram via aplicativos. O estudo mostrou ainda que 88% administram a renda em suas casas e são os responsáveis pelas compras.



Houve um grande crescimento comparado às edições anteriores da pesquisa. Em 2018, 46% disseram que compravam por meio de smartphones e, no ano seguinte, o número subiu para 64%. Já em 2017, 46% usavam aplicativos na hora da compra.



Outro objetivo foi mostrar o motivo do consumo deste público, sobretudo, os locais mais frequentados. De acordo com o estudo, o consumo da maioria dos entrevistados está ligado a itens básicos.



Foi revelado que 53% dos consumidores vão semanalmente a redes de supermercado e 41% consomem semanalmente produtos de farmácias.



Além disso, a pesquisa mostrou que 30% não frequentam shoppings centers e 35% frequentam e têm itens de compras selecionados. Número maior do que o ano passado, quando foi registrada uma frequência de 30% nos shoppings.





Sobre a experiência de compra, 84% do público aprovam as compras em supermercados – em 2019, a porcentagem de aprovação foi de 75%.



Os shoppings centers registraram uma leve queda de 68% para 65%. Já as farmácias e drogarias conquistaram o público e obtiveram 84% de aprovação.



Esses dados são referentes às experiências dos entrevistados quando realizam compras nesses locais.





A Pesquisa





Foram entrevistados 503 consumidores pelo país e os mais importantes segmentos do varejo nacional, com faturamento acima de R$ 500 milhões anual.



Segundo o IBGE, nos próximos 20 anos a população acima de 60 anos chegará a 88,9 milhões de brasileiros (39,2% da população). Por isso, o país está proporcionando novos métodos de compra e novos negócios.



Logo, cada vez mais, a população acima de 60 anos está se adaptando a esses recursos.



A tendência é que a população brasileira envelheça mais rápido e, por isso, a pesquisa foi realizada. O estudo trouxe uma perspectiva maior para a economia do país com base no maior público brasileiro, os idosos.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina