Nova rota aérea de cargas liga BH a importantes mercados internacionais

, em Confins, vai implantar uma nova rota internacional regular deem parceria com a empresa Bringer Air Cargo, especializada em logística aérea. O voo inaugural está programado para 7 de outubro e será o primeiro de uma rota fixa semanal que ocorrerá às quartas-feiras.

O itinerário conectará o terminal cargueiro daa importantes mercados internacionais, como, Itália, Reino Unido, Holanda, Taiwan e México.

Projetos de expansão da capacidade de operação de cargas do aeroporto vêm sendo traçados pela concessionária do terminal. A BH Airport estima um aumento expressivo na demanda de transporte aéreo no comércio mundial de cargas e mira a Região Metropolitana de Belo Horizonte como importante polo de logística global.

Minas Gerais é o segundo maior exportador brasileiro para a mercado chinês e norte-americano. No primeiro semestre de 2020, o terminal operou quase 12 milhões de toneladas em cargas negociadas no mercado doméstico e internacional.

