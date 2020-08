Aeroporto de Confins espera um aumento de 70% no fluxo de passageiros em relação a julho

Aos poucos, o setor aéreo vai ganhando fôlego para continuar retomando rotas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





50% dos voos, com 2 mil operações ao longo do mês. Uma delas é a Se tem aumento de passageiros, significa que tem acréscimo nos pousos e decolagens no aeroporto. Para agosto, está previsto um aumento de, com 2 mil operações ao longo do mês. Uma delas é a volta do voo que faz a ligação entre a Grande BH e Lisboa , capital de Portugal, que se deu na última segunda-feira (3). A rota, operada pela TAP Air Portugal, passa a operar no terminal duas vezes por semana, com decolagens às quartas e sábados e as chegadas às segundas e quintas.









Além da volta da rota para Lisboa, outros cinco destinos foram adicionados aos mercados servidos no Aeroporto Internacional de BH: Curitiba, Governador Valadares, Goiânia, Ilhéus e Porto Alegre. Os itinerários se somam aos outros 15 que já estavam sendo oferecidos pelas companhias aéreas que operam no terminal: Brasília, Cuiabá, Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros, Santos Dumont (RJ), São Luís, Uberlândia, Campinas, Vitória, Belém, Porto Seguro, Recife, Salvador e Galeão (RJ), chegando a um total de 21 destinos.





“Esse aumento do fluxo de pessoas e de voos é representativo para o aeroporto diante do cenário que estamos vivendo com a COVID-19. O setor foi fortemente impactado e, aos poucos, estamos vendo a movimentação ganhar fôlego. Em agosto retomaremos em torno de 25% das operações previstas antes da pandemia. Parece pouco, mas são os passageiros ganhando confiança e acreditando que é seguro voar, assim como é seguro estar no nosso aeroporto”, declarou Begido.





Antes da pandemia do novo coronavírus, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo aeroporto e em torno de 300 voos eram operados por dia entre pousos e decolagens. Eram oferecidos voos para 45 destinos, sendo cinco internacionais (Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal).





Lojas reabertas





Em abril, quando completou o primeiro mês de pandemia, o movimento de passageiros caiu mais de 90% no terminal, com apenas 32.729 pessoas passando nos 30 dias compreendidos, de acordo com a BH Airport. O baixo movimento motivou alguns lojistas a fecharem as portas de forma temporária no aeroporto. Agora, com o aumento no fluxo de circulação no local, vários comerciantes decidiram retomar os negócios.





A concessionária que administra o terminal informou que 28 lojas já foram reabertas e outras pretendem retomar os negócios nas próximas semanas.

