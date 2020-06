Aeroporto de Confins espera aumento de 41% no fluxo de passageiros

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O retorno gradual de diversasem, inicialmente contidas para controlar a disseminação do, se refletiu no aumentou do fluxo deno. Enquanto em todo o mês de maio o terminal recebeu 46 mil passageiros, a previsão para o mês deé que 65 mil pessoas circulem pelo embarque e desembarque, um crescimento de 41%.Ao longo do mês de, a previsão é que sejam operados 885domésticos em, uma alta de 57% em relação a maio, quando esse número chegou a 566. Assim, ovolta a ter 10% das operações que tinha no período anterior à chegada da. No pior período, o número de voos diários chegou a apenas 10, mas agora tem oscilado entre 30 e 50, dependendo do dia.Apesar do aumento do fluxo de passageiros e da oferta de voos, os números ainda são muito baixos quando comparados com o período pré-coronavírus. De 1º a 15 de junho de 2020, a movimentação no Aeropor to de Confins foi de 30 mil pessoas, o que corresponde ao movimento de um dia em um cenário normal. Segundos dados da BH Airport, concessionária que gerencia o aeroporto, nos feriados a média diária chega a 40 mil pessoas. Já a média normal de voos gira em torno de 300 por dia.Em junho, os voos para Brasília (DF) e Congonhas (SP) voltaram a ser operados, e se juntam a outros oito que já estavam ocorrendo em maio e serão mantidos ao longo deste mês: Guarulhos (SP), Campinas (SP), Santos Dumont (RJ), Vitória (ES), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG), Cuiabá (MT) e São Luiz (MA).Na análise de Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, esse aumento é apenas o início de uma retomada. "Demonstra a confiança das companhias aéreas no potencial do mercado de Minas Gerais, assim como é um reflexo do trabalho feito na prevenção e contenção da epidemia no Estado. Nossa esperança é que tudo volte ao normal ao longo de 2020 e não medimos esforços para garantir a segurança e retomar as ligações de Minas com o Brasil e o mundo o mais breve possível. A aviação segue como o meio de transporte mais higiênico, rápido e seguro que existe”, avalia.De acordo com a BH Airport, várias medidas de segurança vêm sendo tomadas para impedir o contágio do coronavírus nas dependências do aeroporto e melhorar o cenário da doença, abreviando a retomada da oferta de voos. Estão sendo colocadas em prática todas as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para evitar aglomerações. Em todos os locais onde há formação de filas foram colocados indicadores no piso para orientar os passageiros quanto ao distanciamento recomendado. Também existe a orientação para manter esse distanciamento ao se sentar.Continua a recomendação de que somente os passageiros e os profissionais da comunidade aeroportuária se dirijam ao terminal, onde é preciso estar de máscara. A limpeza e desinfecção das áreas comuns do aeroporto, especialmente dos banheiros, foi reforçada. Ainda segundo a BH Airport, todos os funcionários receberam máscara, equipamentos de proteção individual e álcool gel. Usuários e funcionários recebem informações sobre sintomas e medidas preventivas contra o coronavírus por meio de avisos sonoros no aeroporto.