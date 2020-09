Perícias no INSS têm retorno parcial

INSS informou ontem que dos 20 peritos que atendem nas duas agências da capital, 14 voltaram a trabalhar (foto: Fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

As perícias médicas presenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram retomadas parcialmente, ontem, Belo Horizonte, com duas agências oferecendo o serviço, mas parece estar longe de terminar a queda de braços entre o governo federal e os médicos peritos. Eles se recusam a retornar ao trabalho sob o argumento de que os postos não estão adequadas às medidas de prevenção contra a COVID-19. Além de BH, houve retomada das perícias em poucas agências do Recife (PA), São Luís (MA), São Paulo e em Brasília.









Em BH, quem aguardava perícia nas agências nas quais o serviço presencial foi retomado e fez o agendamento pelos canais de comunicação do INSS conseguiu, pela manhã, por fim à espera pelo atendimento necessário para obter o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. O Estado de Minas esteve em uma das agências, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, que seria vistoriada às 9h, mas não encontrou médico perito inspecionando o local.





A reportagem foi informada de que a vistoria seria feita ao longo do dia. No entanto, o atendimento presencial foi retomado e ao menos três peritos realizaram ontem a avaliação médica dos segurados. Pedro Luiz, de 28 anos, aguardava perícia desde 7 de agosto. Com o impasse envolvendo o INSS e os médicos, ele conta que teve seu atendimento reagendado.





“Eu agendei primeiro por aplicativo no dia 14 de setembro, mas como houve essa greve eles me ligaram e pediram para reagendar. Liguei e marquei para hoje, e deu certo. Fui atendido em 15 minutos, foi bem rápido o atendimento e agora vou poder receber esses dias que fiquei parado”, comemorou. Segundo a assessoria do INSS, dos 20 peritos que atuam nas duas unidades que ofereciam o serviço ontem em Belo Horizonte, 14 voltaram para ao atendimento presencial.





Na noite de domingo, o INSS anunciou restrições às vistorias das agências pelos médicos peritos, restringindo, na prática, o acesso de quem não é servidor ou não teria marcado de atendimento às agências. Em nota enviada à imprensa, o INSS explica que “serão permitidas visitas nas agências apenas com hora marcada e fora do horário de expediente, que atualmente é de 7h às 13h”; avisa que “serão permitidos no máximo dois representantes, além de um representante do INSS que acompanhará a visita; e alerta que “os agendamentos de visitas devem ser feitos diretamente com os Superintendentes Regionais, que deverão agendar para no máximo em três dias úteis”.





Auxílio

A Caixa Econômica Federal liberou ontem o pagamento de R$ 428,9 milhões referente à primeira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa-Família com final de NIS número 3. Mais de 12,6 milhões de famílias cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e serão beneficiadas com o auxílio, que passou a ser de R$ 300 este mês e foi prorrogado até dezembro, segundo a instituição. Ao todo, a Caixa informou que disponibilizará R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas.





O pagamento do benefício obedece ao calendário habitual do Bolsa-Família. O recebimento do auxílio emergencial será realizado da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil. (Colaborou Rosana Hessel)





*Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira