Cemig lança edital para compra de projetos de energia eólica

O Parque Eólico Parajuru, da Cemig, fica no Ceará e tem 19 aerogeradores (foto: Juliano Fraga/Cemig/Divulgação)

A Companhia Energética de Minas Gerais (lançou nesta segunda-feira (21) umapara aquisição de projetos de. A companhia mineira pretende adquirir projetos em avançadode desenvolvimento para posterior finalização, aumentando a capacidade de produção própria e mantendo a liderança no setor de

O edital já está disponível no site da Cemig e especifica as particularidades a serem atendidas pelos projetos participantes. Capacidade de geração, localização de fácil acesso e a posse de licenças ambientais estão entre as características que serão priorizadas na classificação dos proponentes. Os interessados têm até 23 de outubro para protocolar os projetos.

Segundo Paulo Mota Henriques, diretor da Cemig Geração e Transmissão, “o investimento em nova capacidade de geração mira expandir a atuação da Cemig junto aos clientes livres. Avaliamos que essas fontes vão continuar competitivas e valem a pena”.

A chamada pública revela nova estratégia da Cemig, que, até então, vinha comprando energia renovável de terceiros. O portfólio da empresa já é 100% de energia limpa, mas concentrado na geração por hidrelétricas. A companhia mineira já possui dois parques eólicos no Ceará com capacidade geradora de mais de 70 MW de potência.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz