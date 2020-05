Aneel libera 33 MW de usinas eólicas e térmica para operação comercial

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou nesta quinta-feira, 28, um total de 33 MW de novas capacidades de geração eólica e térmica para início de operação comercial, além de 8,4 MW para operação em fase de testes.



O maior volume, de 27,72 MW, se refere ao parque eólico Ventos de Vila Paraíba I, localizado no município de Serra do Mel (RN), pertencente à Voltalia.



A agência reguladora liberou a operação comercial das unidades geradoras de 3 a 10, cada uma de 3.465 kW cada, para início da operação comercial a partir desta quinta-feira, 28.



Outros 5,295 MW se referem à termelétrica a biomassa Tefé, localizada no município de mesmo nome, no Amazonas.



A usina, que pertence à Brasil Bio Fuel, Aggreko e Amazonbio, teve as unidades geradoras 24, 25, 26, 27 e 28, de 1,059 MW cada liberadas para início da operação comercial também a partir desta quinta-feira.



A Aneel também concedeu autorização para início de operação em fase de testes de uma unidade geradora de 4,2 MW de cada um dos empreendimentos Ventos de São Januário 20 e Ventos de São Januário 21.



As Sociedades de Propósito Específico (SPE) pertencem, respectivamente, à Ventos de São Bento Energias Renováveis e Ventos de São Galvão Energias Renováveis.