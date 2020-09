Movimento nesta sexta-feira pela manhã na porta da Agência Oeste, no Bairro Padre Eustáquio, em BH (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) atendimento pelo site ou por telefone, quem precisa do serviço e foi até uma das duas agências que reabriram em Belo Horizonte nesta sexta-feira (18) perdeu a viagem. A peregrinação de quem depende da perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua. É que, mesmo marcando opelo site ou por telefone, quem precisa do serviço e foi até uma das duas agências que reabriram em Belo Horizonte nesta sexta-feira (18) perdeu a viagem.









“Liguei e me disseram que ia abrir, o problema é que chega lá e os médicos peritos não estão trabalhando. Inclusive hoje eu estive lá, marcaram às 7h e os peritos não foram trabalhar. Mais uma vez eu gastei o que não tenho para poder ir e dar com a cara no muro”, contou Carlos à reportagem do Estado de Minas.

Fechadas por quase seis meses, 169 das 1.110 agências do INSS espalhadas por todo o Brasil reabriram na última quarta-feira (16), duas delas em Belo Horizonte: no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, e na Rua dos Guaicurus, no Centro da cidade.



Para quem aguardava pelo atendimento, a expectativa da volta do serviço trouxe um breve alívio, que foi preenchido pelo desapontamento causado pelo



Governo ameaça punir médicos peritos que não voltarem ao trabalho por quase seis meses, 169 das 1.110 agências do INSS espalhadas por todo o Brasil reabriram na última quarta-feira (16), duas delas em Belo Horizonte: no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, e na Rua dos Guaicurus, no Centro da cidade.Para quem aguardava pelo atendimento, ada volta do serviço trouxe um breve alívio, que foi preenchido pelo desapontamento causado pelo impasse envolvendo médicos peritos — que alegam que o INSS ‘adulterou’ o checklist de obrigações para a retomada dos trabalhos durante a pandemia — e o INSS — que garante que as unidades foram vistoriadas e estão aptas a executar as tarefas — o que continua travando o acesso ao benefício.





Quem, como Carlos, procura o serviço pelos canais de atendimento ou presencialmente tem como resposta a desinformação. “A médica do trabalho me afastou e eu tenho o atestado dela. Já fui três vezes ao INSS, mas simplesmente fechou as portas e eu não tive a quem recorrer. Não tem informação alguma de quando vão voltar a trabalhar nem nada. Só me falaram que não tem previsão. Estou sem renda, com dívidas. Nem trabalho e nem recebo do INSS” relata.





A reportagem entrou em contato com o INSS, que afirmou em nota que desde o início do atendimento remoto concluiu 2,011 milhões de requerimentos de antecipação do auxílio-doença. “Desse total, 876 mil antecipações foram deferidas”. Mas, 367 mil brasileiros permanecem com as solicitações de antecipação do auxílio-doença pendentes.



A nota argumenta ainda que a maior parte destas solicitações sem decisão “se deve a questões administrativas relacionadas a equívocos na prestação das informações por parte do segurado”. O órgão não revelou o recorte desses números no estado de Minas Gerais.