Plataforma digital amplia participação no mercado imobiliário

Ao lançar o programa Agente de Sonhos MRV, a construtora abre um canal que permitirá que as pessoas possam indicar imóveis em qualquer parte do país. A expectativa é que a nova plataforma digital reúna a curto prazo 200 mil cadastros de interessados em colaborar com a equipe de vendas da empresa.

Após se cadastrar na ferramenta online, o novo agente poderá acessar todo o portfólio da companhia e compartilhar os apartamentos disponíveis com sua rede de contatos, principalmente através de suas mídias sociais. Ao atrair um potencial cliente, ele será direcionado para um corretor que oferecerá todo o suporte e atendimento necessário para a conclusão da venda. Quem fizer o primeiro contato de um imóvel vendido receberá bonificação com valores que poderão chegar acima de R$ 1 mil.





Os interessados em entrar no programa precisam apenas de um smartphone ou computador e o apoio da internet para realizar todo o processo. A plataforma possui conteúdos didáticos para que o Agente de Sonhos possa conhecer e aprender a divulgar os produtos da empresa. “Esse é um programa inovador para todo o mercado da construção civil. Acreditamos que podemos contribuir para corretores, indicadores e clientes gerarem renda extra, melhorando, crescendo e até transformando o mercado como um todo. E com isso, sabemos que faremos a diferença na vida de muitas pessoas. Tudo isso respeitando as regras do CRECI e da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”, explica Daniel Frutuoso Ferreira, diretor corporativo de vendas da MRV.





O propósito da MRV é criar o maior grupo de indicação de vendas de imóveis do país, gerando negócios para milhares de brasileiros alinhados à finalidade da empresa de ajudar na realização do sonho da casa própria. “Com o Agente de Sonhos, migramos a experiência de nossas lojas físicas para o mundo virtual, dando a possibilidade de todos indicarem os mais de 30 mil apartamentos da MRV que estão disponíveis para comercialização, aumentando nossa capacidade de conversão de vendas e gerando renda extra para milhares de pessoas," ressalta o executivo.





O projeto piloto do Agente de Sonhos foi em agosto deste ano, na cidade de Goiânia (GO). Em pouco mais de 30 dias, o programa já conta com mais de 700 pessoas cadastradas centenas de indicações.