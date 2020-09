Emergentes mostram primeiros sinais de expansão desde choque da covid-19, diz IIF

Os países emergentes deram seus primeiros sinais de expansão desde o início do choque da pandemia de coronavírus, segundo um indicador de crescimento do Instituto Internacional de Finanças (IIF).



O IIF, que é formado pelos 500 maiores bancos do mundo e tem sede em Washington, avalia que a recuperação se deve principalmente à melhora de dados de comércio.



Ainda de acordo com o IIF, índices de gerentes de compras (PMIs, pela sigla em inglês) sugerem que a recuperação dos emergentes terá continuidade no próximo mês.