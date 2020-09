Bolsonaro aborta Renda Brasil, mas mantém Pró-Brasil, criado pelos militares

De olho na reeleição, Bolsonaro tem nas camadas de renda mais baixa da população o foco principal para obter votos (foto: Marcos Correa/PR)

Programa para chamar de seu

Se o presidente Jairpraticamente enterrou o Renda Brasil — “essa palavra está proibida no governo” —, o mesmo não será feito com o, programa de obras elaborado pelose pelos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Muito pelo contrário.Assim como oprecisa garantir recursos no Orçamento da União, o Pró-Brasil requer dinheiro público — fala-se em pelo menos R$ 6 bilhões.O problema é que as fontes de verbas propostas pela equipe econômica, como o congelamento de aposentadorias e pensões, para bancar o Renda Brasil são impopulares. No caso do Pró-Brasil, a discussão passa pelode despesas.Segundo integrantes do Palácio do Planalto, Bolsonaro decidiu suspender a discussão sobre o Renda Brasil porque, a cada proposta apresentada pela equipe do ministro da, Paulo Guedes, o desgaste com a população é grande.E o presidente não quer saber disso, pois tem nas camadas de renda mais baixa o foco principal para obter os votos que podem lhe garantir aem 2022.Como não terá um programa social para chamar de seu, já que manterá o, criado no governo, o jeito será Bolsonaro se dependurar em um projeto que envolvam obras.E o Pró-Brasil, de acordo com seus defensores, entrega o que o presidente precisa:e percepção de um governo que faz.Com o Pró-Brasil mantido,perde mais uma. Além de não entregar um projeto viável para Renda Brasil, desde o início, ele foi contra o programa de obras preparado pelos militares.Em uma reunião, o comparou ao Programa de Aceleração de Crescimento (), marca do governo de. Tem mais: o Pró-Brasil teve como mentor o ministro Rogério Marinho, desafeto declarado de Guedes.O chefe da equipe econômica já o chamou de traidor e o acusou de ser “fura-teto, numa referência à defesa a gastos acima do teto constitucional, o que, na visão de Guedes, pode levar Bolsonaro a responder a um processo deEssa declaração do ministro da Economia, vale lembrar, deu início a um movimento de descontamento do presidente com ele.