Fábrica da Sony será fechada e vendas de produtos vão ser interrompidas no Brasil

Fábrica da Sony vai ser fechada em Manaus no ano que vem (foto: Simon Dawson/Reuters) O Grupo Sony emitiu um comunicado nesta segunda-feira (14), informando que está fechando a fábrica no Brasil e ainda vai interromper as vendas do segmento de TVs, áudios e câmeras. Alguns dos produtos, como o PlayStation, vão ser vendidos no país por meio de um distribuidor.





Confira a nota na íntegra:

Prezados,





Informamos que o Grupo Sony decidiu fechar a fábrica em Manaus ao final de Março de 2021 e interromper, em meados de 2021, as vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil Ltda, tais como TV, áudio e câmeras, considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios. A decisão visa fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios, para responder às rápidas mudanças no ambiente externo.





Comunicamos ainda que a Sony Brasil continuará mantendo sua operação local para oferecer todo suporte ao consumidor para os produtos sob a sua responsabilidade comercial de acordo com as leis aplicáveis e sua política de garantia de produtos.





Importante esclarecer que os demais negócios do grupo Sony no Brasil (Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures Entertainment) continuarão a manter sua forte atuação no mercado local.





São 48 anos de história no Brasil e nessa trajetória, agradecemos pela relação de confiança construída ao longo de todo tempo com a nossa forte parceria.





Ficamos à disposição para agendar reunião para podermos compartilhar e detalhar os próximos passos dessa trajetória.





Confiantes em poder contar com sua compreensão, agradecemos antecipadamente pela sempre pronta atenção e colaboração com a Sony Brasil.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.