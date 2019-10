Sony lançará PlayStation 5 no fim de 2020

A Sony anunciou, nesta terça-feira (8), que a próxima geração de seu famoso console PlayStation chegará às lojas durante as festas de fim de ano de 2020.

O PlayStation 5 contará com controles ou joysticks melhorados, garante a gigante japonesa, líder mundial do mercado de videogames.

"Um de nossos objetivos com a próxima geração é aprofundar a sensação de imersão quando você está jogando, tivemos a oportunidade com nosso novo controle de voltar a imaginar o que pode o sentido do tato pode aportar para essa imersão", disse Jim Ryan, chefe da Sony Interactive Entertainment, em um comunicado.

O controle do PlayStation 5 vai incluir uma "tecnologia tátil" ("haptic technology", em inglês), que deve tornar a experiência de jogo mais realista.

"A tecnologia tátil te oferece uma ampla variedade de sensações, muito diferentes quando você bate contra um muro em uma estrada ou quando faz uma jogada em um campo de futebol americano", explicou Ryan.

Os "disparadores adaptativos", outro novo elemento dos novos controles, permitirão também "ter a sensação tátil de disparar uma flecha com um arco ou acelerar um 4x4 em um terreno rochoso", acrescentou.