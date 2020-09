Agências do INSS reabrem na próxima segunda-feira só com agendamento

Dando início à retomada, o atendimento será em primeiro momento feito em 650 das 1,5 mil agências do país (foto: Agência Brasil/Reprodução) coronavírus, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltarão a receber o público presencialmente na próxima segunda-feira (14). O atendimento será exclusivo para quem fizer agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site Meu INSS e aplicativo ou ligar no 135. Depois de cerca de seis meses fechadas em meio à pandemia do novo, asvoltarão a receber o públicona próxima segunda-feira (14). O atendimento será exclusivo para quem fizer agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar o sitee aplicativo ou ligar no 135.

"Sabemos a importância dos serviços do INSS, assim como a importância da perícia médica previdenciária", informou Bruno Leal. "Ontem, tivemos algumas visitas às agências do INSS e também a locais dentro do instituto onde serão realizadas perícias médicas. Tudo está sendo tratado com maior respeito, transparência e responsabilidade possíveis."

Dando início à retomada, o atendimento será em primeiro momento feito em 650 das 1,5 mil agências do país. Serão abertas as maiores agências que atualmente representam cerca de 70% da demanda. O horário de funcionamento será das 7h às 13h, apenas com horário marcado.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência, a reabertura vai considerar as especificidades de cada uma das agências no país. Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva para evitar a transmissão da COVID-19.

A norma do agendamento foi feita para evitar aglomerações dentro e fora das agências. Durante a coletiva, o presidente do INSS, Leonardo Guimarães, fez um pedido. “Cheguem no horário que forem marcados. Não cheguem mais cedo para evitar aglomerações”, explica. "Não adianta o segurado tentar ir à agência sem marcar o horário. Ele não será atendido."

Medidas de Segurança

Para aqueles que precisarem ir até as agências presencialmente será obrigatório o uso de máscaras. Na entrada, a temperatura será medida. Caso esteja dentro da normalidade, a entrada será permitida.

O segurado receberá algumas recomendações. Entre elas, o uso de álcool em gel para higienização das mãos; a importância de manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas e a obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o período em que permanecer nas dependências do INSS.



Restrição de Serviços

Segundo o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz