CPPI quer excluir fatia societária do INSS na Caixa Seguros no PND

O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (CPPI) recomendou e submeteu à deliberação do presidente da República a exclusão do Programa Nacional de Desestatização (PND) da integralidade das participações societárias de emissão da Caixa Seguros Holding S.A. (CSH) de titularidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



A resolução do conselho com a sugestão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.



Para valer, a retirada das ações do programa de privatizações precisa ser confirmada por meio de decreto presidencial.