André Brandão deve tomar posse no Banco do Brasil até o fim deste mês

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A expectativa é grande noquanto à chegada de seu futuro presidente, André Brandão. Se nada atrapalhar os planos da instituição, ele tomará posse na segunda quinzena de setembro.Brandão ainda continua nos Estados Unidos por causa da burocracia para se desvencilhar de seu cargo doe para cumprir todas as regras exigidas pelo governo norte-americano para a repatriação dele para o Brasil.Ele estimava aportar no Brasil no fim de agosto, uma vez que todo o processo para a sua posse na presidência do BB está andando de forma acelerada. Agora, a previsão é de que chegue ao país por volta de 15 de setembro.Mesmo de longe, no entanto, Brandão já vem tomando ciência de tudo o que acontece no BB, deque estão sendo tocados e de estratégias que vêm sendo adotadas para melhorar os resultados da instituição.Entre os empregados do BB, a ansiedade é grande. Todos se perguntam que linha Brandão seguirá no comando do banco. A tendência é de que ele seja muito mais agressivo do que o presidente demissionário, Rubem Novaes.Brandão tomará posse às vésperas de mudanças importantes para ofinanceiro, como a implantação do PIX, sistema de pagamento e de transferência de recursos 24 horas por dia.Todos os bancos estão correndo para não serem surpreendidos pela concorrência. Nas instituições privadas, a ordem é usar todas as armas disponíveis para garantir uma parcela do mercado.Com o BB não é diferente.