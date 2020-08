Banco do Brasil e Itaú Unibanco anunciam corte de juros acompanhando a Selic

Banco do Brasil e Itaú Unibanco anunciaram cortes de taxas de juros aos clientes, acompanhando a decisão do Banco Central de cortar em 0,25 ponto percentual a Selic, divulgada nesta quarta-feira, 5. Os dois bancos vão reduzir os custos de algumas linhas para pessoas físicas e empresas, a partir da próxima segunda-feira (10).



No caso do BB, haverá redução nos juros para o crédito imobiliário, que passam de 6,99% para 6,59% ao ano, na taxa mínima. Para a linha com garantia de imóvel, o home equity, a taxa passada de 0,78% para 0,75% ao mês. Na linha estruturada, também com garantias, o juro mínimo passa de 0,80% para 0,77% ao mês.



No caso das empresas, os descontos de títulos passam de 0,76% para 0,66% ao mês no BB. No desconto de cheques, de 1,07% para 1,05%, e na antecipação de crédito a lojistas, de 0,74% para 0,72% ao mês, sempre nas taxas mínimas. No crédito rotativo, o custo passa de 1,93% para 1,91% ao mês.



Por fim, no agronegócio, a linha de custeio passa a ter juros mínimos de 7% ao ano, ante a taxa anterior de 7,25%. Para comercialização, os juros passam a ser de 6,90% ao ano.



O Itaú Unibanco não divulgou suas novas taxas, informando só que repassou o corte de 0,25 ponto na Selic para o empréstimo pessoal, no caso das pessoas físicas, e para o capital de giro, no caso de empresas.