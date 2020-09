Produção industrial avança, mas ainda sem recuperar perda acumulada

(foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press) produção industrial brasileira cresceu 8% em julho frente a junho de 2020. No entanto, o crescimento não foi suficiente para eliminar a perda de 27% acumulada em março e abril. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quinta-feira(3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). brasileira8% em julho frente a junho de 2020. No entanto, o crescimento não foi suficiente para eliminar ade 27%em março e abril. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quinta-feira(3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ().

A maior alto em relação a junho foi registrado pela indústria de veículos automotores, reboques e carrocerias, 43,9% em julho. O crescimento foi impulsionado pelo retorno à produção depois a interrupção em função da pandemia da COVID-19. O setor acumulou expansão de 761,3% em três meses consecutivos, mas ainda assim se encontra 32,9% abaixo do patamar de fevereiro último.

Também mostraram crescimento de destaque a metalurgia (18,7%), e as indústrias extrativas (6,7%), de máquinas e equipamentos (14,2%), de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,8%), de outros produtos químicos (6,7%), de produtos alimentícios (2,2%), de produtos de metal (12,4%), de produtos de minerais não metálicos (10,4%), de confecção de artigos do vestuário e acessórios (29,7%), de produtos de borracha e de material plástico (9,8%), de produtos têxteis (26,2%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (13,8%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (12,0%), de produtos diversos (27,9%) e de bebidas (4,6%).