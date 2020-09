35% das empresas não sabem quando retomarão operações físicas nos EUA

Muitas empresas dos Estados Unidos esperavam reabrir suas operações físicas no Dia do Trabalho, que este ano será comemorado na segunda-feira, 7, mas 35% delas agora dizem que são sabem quando retomarão as atividades presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisa realizada pelo Conference Board, uma associação empresarial americana sem fins lucrativos.



O levantamento também aponta que apenas cerca de 60% das empresas consultaram seus funcionários sobre o quão prontos e confortáveis estão em voltar para o local de trabalho.



Além disso, apesar de rumores sobre uma possível vacina contra a covid-19, somente 5% das companhias dizem que a disponibilidade de imunização seria um fator crucial para determinar o momento de retornar ao local de trabalho, mostra a pesquisa.



O estudo do Conference Board se baseou em entrevistas de mais de 1.100 executivos de 20 áreas metropolitanas dos EUA.