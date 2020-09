Empresa sul-coreana vai gerar cerca de 100 novos empregos em Uberlândia

O anúncio oficial da transferência da matriz da empresa foi feito na Prefeitura de Uberlândia (foto: Valter de Paula/PMU/Divulgação)

A CJ Selecta, empresa do ramo de processamento de soja e produção de ingredientes para alimentos e rações e subsidiária no Brasil do grupo sul-coreano Cheil Jedang (CJ), anunciou a transferência de sua matriz, em Goiânia (GO), para Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





Segundo informações do grupo, com o novo escritório, localizado no Uberlândia Business Tower, no Bairro Tibery, a empresa planeja se transferir e abrir, a partir de janeiro de 2021, de 80 a 100 novos postos de trabalho na cidade.



A receita anual da empresa é calculada em US$ 18,75 bilhões.





O diretor-executivo, Guilherme Tancredi, declarou que a transferência da empresa para Uberlândia faz parte de um plano estratégico do grupo, que acredita que o município oferta mais condições para expansão dos negócios, tanto na região Sudeste quanto no Centro-Oeste do Brasil.



“A CJ tem como objetivo praticar a gestão voltada para o consumidor, com o DNA da mudança e da inovação, e ser uma empresa global de estilo de vida, capaz de criar saúde, alegria e conveniência”, disse.





Para mais informações sobre os novos postos de trabalhos em Uberlândia entre em contato pelo telefone (62) 3239-6000. O site da empresa é o www.selecta.com.br

Reunião com representantes da empresa





O prefeito Odelmo Leão recebeu, na manhã desta quarta-feira (2), no Centro Administrativo Municipal, os executivos do grupo sul-coreano, que oficializaram o anúncio da transferência de sua matriz para Uberlândia.





Na ocasião, o prefeito ofereceu aos sul coreanos uma parceria nas pesquisas sobre o uso de pó de basalto como remineralizador de solo, uma vez que o grupo possui um centro de pesquisa de excelência na Ásia e dedica parte dos investimentos ao setor de alimentação.





De acordo com Odelmo Leão, a CJ Selecta é uma empresa que, não apenas vai levar geração de renda e emprego ao município, mas também sua experiência em sustentabilidade. “O que, portanto, está alinhado ao que acreditamos: que o desenvolvimento pode e deve ser um agente promotor da qualidade de vida”, declarou.