Em busca de emprego? Cervejaria inaugura em Minas unidade com 700 postos

Grupo Petrópolis (Divulgação) (foto: A nova fábrica foi construída numa área equivalente a cerca de 15 Maracanãs )

Com investimento de cerca de R$ 1 bilhão, o Grupo Petrópolis, produtor de marcas como Itaipava, Crystal, Petra, Black Princess e Cacildis, está prestes a inaugurar sua nova fábrica em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Será a maior unidade da companhia, que vai gerar cerca de 700 empregos diretos e aproximadamente 3 mil indiretos. Com investimento de cerca de R$ 1 bilhão, o Grupo Petrópolis, produtor de marcas como Itaipava, Crystal, Petra, Black Princess e Cacildis, está prestes a inaugurar sua nova fábrica em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Será a maior unidade da companhia, que vai gerar cerca de 700 empregos diretos e aproximadamente 3 mil indiretos.

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, nesta sexta-feira (28) vão entrar em funcionamento as primeiras linhas de envase de cerveja, marcando o início das operações da nova fábrica. Por causa da pandemia não está proramado um grande evento para marcar a ocasião. “Faremos algo simbólico”, informa nota da companhia.

A instalação da nova fábrica em Uberaba começou em abril de 2019. A obra vai cumprir seu prazo de finalização, mesmo com a pandemia. É a oitava fábrica da companhia e será a maior de todas as unidades do grupo, que emprega atualmente 27 mil pessoas.

Eliana Cassandre, gerente de Propaganda do Grupo Petrópolis, informou recentemente que na unidade de Uberaba haverá linhas capacitadas para produzir 256 mil latas por hora e 120 mil garrafas/hora. Ainda de acordo com a executiva responsável pela unidade, a produção vai atender a todo o estado de Minas Gerais e, provavelmente, a alguns estados com embalagens específicas. “A produção em Uberaba vai selecionar alguns rótulos. Prioritariamente, Itaipava, Crystal e Petra e vários outros da linha de cervejas e refrigerantes”, informou Eliana.

A escolha de Uberaba se deu por fatores como a qualidade da água, além de um pacote de incentivos fiscais. Serão quatro poços artesianos com captação de grande profundidade, com cerca de 200 metros cada.





Na sexta-feira (28), mais detalhes sobre a nova fábrica serão divulgados por um porta voz da cervejaria, que deve informar números de investimentos, o tamanho exato da fábrica (a área construída equivale a cerca de 15 maracanãs), a produção anual, expectativas de crescimento na região e geração de empregos, entre outras informações.