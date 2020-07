(foto: Rede Minas/Reprodução)

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e os ministros Ricardo Salles (meio ambiente) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) anunciaram acordo judicial realizado entre a Vale e o governo de Minas para investimento de R$ 250 milhões em parques nacionais e saneamento básico municípios mineiros. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva, nesta segunda (06), na Cidade Administrativa.

Zema afirmou que os recursos serão empregados na melhoria de infraestrutura de sete parques nacionais em Minas. Segundo ele, são estruturas "precárias que atendem mais ao aventureiro do que o turista", disse.

Ricardo Salles afirmou que os projetos serão escolhidos pelo governo e a execução ficará a cargo da Vale, no prazo máximo de três anos. Ele afirmou que acordo do rompimento em Brumadinho teve mais agilidade se comparado ao rompimento da Barragem Córrego do Feijão em Mariana. "Demorou é um conceito equivocado. Mariana até hoje não trouxe resultado positivo", afirmou Salles em resposta à imprensa sobre o tempo de realização do acordo

Está matéria está em atualização.