Nota de R$ 200 será apresentada nesta quarta e já começa a circular

O lançamento de um novo valor, na moeda real, acontece 18 anos depois da última novidade, que foi a nota de R$ 20, lançada pelo Banco Central em 2002. Um ano antes, a cédula de R$ 2 havia sido introduzida no mercado.





Vira-lata caramelo





Isso porque uma agência de marketing local decidiu imprimir notas sem valor, com o animal como destaque. A ideia é que o papel seja utilizado para adquirir produtos e serviços na região, por meio de parceria com estabelecimentos. A Panqueca, cadela que é mascote da empresa, sairá nas “cédulas” impressas.





Panqueca estampa nota 'fake' de R$ 200 no Vale do Aço (foto: Divulgação/Cobi Consultoria)

“Quando anunciaram que a Casa da Moeda passaria a emitir notas de R$ 200,00, houve uma grande movimentação na internet pedindo que o vira-lata caramelo estampasse essa cédula. Ele é conhecido como o animal que mais representa o Brasil, então seria legal se ganhasse uma nota”, disse o CEO da, Vinicius Colombini.

apresentará, nesta quarta-feira (2), a nova nota de, que também começa a circular hoje pelo país. A cerimônia, que falará detalhes da nova cédula, como desenho, cor e informações de segurança, será realizada às 13h30. O que se se sabe até o momento é que oé o animal que será estampado no dinheiro.