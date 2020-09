Portal UAI estreia no YouTube programa semanal sobre economia

Portal UAI abre nesta terça-feira um espaço em sua Estado de Minas. A intenção é traduzir alguns assuntos e siglas que circulam pelo noticiário econômico e que influenciam o seu dia a dia. abre nesta terça-feira um espaço em sua programação no YouTube para debater e explicar temas relevantes da economia mineira e nacional. O conteúdo será publicado semanalmente e contará com a participação da experiente equipe de jornalistas e colunistas do jornal. A intenção é traduzir alguns assuntos e siglas que circulam pelo noticiário econômico e que influenciam o seu dia a dia.









Confira no vídeo quais produtos subiram muito acima da inflação na Grande BH e quais tiveram redução e podem ser uma boa solução para economizar nas compras. O IPCA relativo à grande Belo Horizonte subiu 0,39% em julho, ante a média Nacional de 0,36%. "Parece pouco, mas só aparece. Há uma lista de produtos que não param de encarecer. E ela começa com as carnes, que ficaram 6,34% mais caras em julho, o que equivale a mais de 16 vezes o índice Geral de preços", explica Marta Vieira.









