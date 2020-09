IPC-S de agosto acelera a 0,53%, de 0,49% em julho

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou agosto com alta de 0,53%. O índice do mês representa aceleração ante o resultado de julho, quando houve elevação de 0,49%, e também ante a terceira quadrissemana de agosto, que atingiu 0,51%.



No acumulado de 2020, o IPC-S chegou a 1,58%. Nos 12 meses até agosto, o indicador acumula inflação de 2,77%, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).



Em relação à terceira quadrissemana de agosto, houve aceleração nos grupos Alimentação (0,72% para 0,81%), Educação, Leitura e Recreação (-0,47% para 0,05%) e Despesas Diversas (0,43% para 0,50%). Desaceleraram os grupos Habitação (0,62% para 0,54%), Vestuário (-0,20% para -0,45%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,55% para 0,53%), Transportes (0,83% para 0,80%) e Comunicação (0,27% para 0,18%).



Nas três categorias que registraram acréscimos nas taxas de variação, a FGV cita passagem aérea (-2,53% para 1,88%), óleos e gorduras (3,30% para 4,96%) e cigarros (0,51% para 1,06%).



Nos grupos que decresceram os destaques são tarifa de eletricidade residencial (1,42% para 1,05), roupas (-0,32% para -0,60%), tarifa de ônibus interurbano (-0,55% para -1,25%), medicamentos em geral (0,46% para 0,35%) e mensalidade para TV por assinatura (0,74% para 0,48%).