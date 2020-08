O que fazer se a plantação for atingida por granizo?

os campos do sul de Minas ficaram brancos de gelo devido à tempestade de granizo no início da semana (foto: Reprodução Jornal das Gerais)

A frente fria que chegou ao Sul de Minas pode trazer tempestades e granizo neste fim de semana, alertam serviços meteorológicos. Uma chuva de granizo, completamente atípica, atingiu lavouras e estruturas no Sul de Minas na terça-feira (18). O maiores prejuízos foram nas plantações de uva, tomate e café. Outra frente se encontra na região e alguns cuidados precisam ser observados para que os prejuízos não sejam ainda maiores, explica Aline Veloso, coordenadora da assessoria técnica do SistemaFaemg (Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais). A principal precaução é atenção às questões meteorológicas e o acompanhamento das variações climáticas divulgadas pelos diversos canais de previsão do tempo.

Para reduzir riscos em casos de adversidades climáticas, o produtor pode adquirir o seguro rural, um produto em que ele pode lançar mão de valores a serem compensados em caso de sinistro. "O sistema Faemg seguros pode ser cotado e identificado pelo produtor, em alguns casos vinculando a subvenção do seguro rural do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(Mapa) pode haver um desconto no valor desse prêmio que o produtor paga no momento da contratação do seguro rural. Pode ser utilizado no planejamento e redução de riscos", explica Aline Veloso.

A coordenadora recomenda ao produtor acometido por alguma adversidade climática, "já previsto no manual de crédito rural", que procure a instituição financeira faça notificação e busque a prorrogação do contrato de crédito rural firmado.

O portal do sistema Faemg oferece modelos de cartas que conferem essas informações onde deverá relatar o que aconteceu, juntando laudos e informações técnicas comprovando suas perdas, comprovando sua incapacidade momentânea de pagamento do conrato e solicite a prorrogação ou renegociação de seu contrato.

O fenômeno ocorrido no início da semana impressionou produtores rurais e moradores dos municípios de Caldas, Ibitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas, na região de Andradas. Os moradores registraram em vídeos e fotos como ficaram estradas e plantações após o fim da tempestade. Plantações de café, algumas ainda na fase de colheita e outras já brotando para a próxima florada, tiveram mais perdas.

Previsão em Minas

A previsão para o final de semana é de temperaturas abaixo dos 20°C na capital. Em BH a mínima deve ficar em torno dos 12°C e a máxima em torno dos 18°C entre sexta e domingo. No Sul, a previsão é de mínima de 4°C. Já nas regiões ao norte do estado, as temperaturas começarão a cair a partir de sábado (22). Há possibilidades de tempestades e até granizo. A tendência é a volta das altas temperaturas em todo o estado a partir de segunda-feira (24).

A queda da temperatura chega depois de uma semana de sensação de calor intenso em pleno inverno. Nos últimos dias, os termômetros chegaram próximo aos 30°C na capital mineira.

A massa de ar polar provocará queda na temperatura a partir de sexta-feira (21), de Norte a Sul do país. Além de Minas Gerais, a tendência é de impactos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e até mesmo em pontos de Rondônia, Acre e no Sul do Amazonas.

Segundo o meteorologista do Climatempo, Ruibran dos Reis, mesmo com a chegada da frente fria, com alguma precipitação "significativa somente para o sul de Minas e zona da Mata". A tendência é de altas temperaturas a partir da próxima semana, baixa umidade do ar e, como consequência, aumento de focos de incêndio, comuns nesta época do ano. De acordo com Ruibran, o Centro Americano de Tecnologia emitiu um alerta de muitos furacões no Atlântico Norte, o que provoca alta convergência de umidade. A temporada, que começou em junho, promete esses fenômenos ainda mais intensos entre agosto e outubro, o que influenciaria na estiagem no Hemisfério Sul.

O meteorologista explica que há mais de 80 dias não chove nas regiões Central, Triângulo, Noroeste e Norte. A última chuva significativa, acima de 10mm em um só dia, foi em 25 de maio. As altas temperaturas e as estiagens deverão permanecer até a segunda quinzena de outubro. "Neste ano, as chuvas chegam mais tarde. As frentes frias que passaram por essas regiões, entre junho e agosto, foram pelo litoral, influenciando as condições do tempo no Sul de Minas e na Zona da Mata. Nas regiões Central e Metropolitana não chegou a chover."

O assessor especial para o café, Niwton Moraes, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) disse que a secretaria não possui um sistema de alerta e monitoramento sobre essas mudanças climáticas, mas se baseia em boletins emitidos pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam.

Baseado no boletim meteorológico do instituto, Niwton afirma que não há previsão para geadas, e sim baixas temperaturas. Mas que há possibilidades de tempestades e até granizo. No caso do granizo, segundo o assessor, não há muito o que fazer. "Geralmente o granizo é muito localizado, mas para o pequeno produtor, quando tem sua plantação atingida, é um dano significativo. Esse tipo de tempestade que atinge áreas localizadas, no caso da cafeicultura não tem grande impacto, não há sistema de controle, por se tratar de uma fatalidade. O custo do seguro é alto e de ocorrência remota, é raro o o produtor fazer seguro."

Em caso de geada as plantações de café podem ter dano expressivo caso a temperatura ocorra entre - 3, 5ºC e quatro graus negativos, "ocasionando a morte do cafezal e perdas que podem levar até dois anos de recuepração".

Para os pequenos produtores, quando conseguem acesso a previsão de geada é recomendável a irrigação de véspera, ou proteger as plantas com saquinho. "Mas tudo é muito difícil, no caso de irrigação é só para quem possui o sistema e o ensacamento é para pequenas áreas plantadas", reconhece.

O boletim "Previsões e Avisos Meteorológicos, Evento de Frente Fria Válida para os dias 19 até 22 de Agosto", divulgadas ontem pelo Igam, recomenda aos produtores a atentar aos boletins diários emitidos pelos órgãos.

Segundo o documento uma frente fria ingressou no estado de MG ontem (quarta-feira) atingindo as mesorregiões no Sul de Minas e Triângulo Mineiro, principalmente as cidades que fazem fronteira com o estado de SP.

No Triângulo Mineiro, a mudança do tempo não será significativa, apenas com giro do vento de norte para o sul com rajadas moderadas a forte (entre 60 – 80 km/h). Entretanto, no Sul de Minas, a frente fria deverá provocar tempestades, com potencial para vendaval e principalmente granizo, nas cidades próximas do Vale do Paraíba(SP).

Nas demais regiões do estado, o tempo continuará muito seco, com altas temperaturas e ventos fortes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte deverá ter máxima ao redor dos 32°C e rajadas de vento de 30 a 50 km/h à tarde.





Veja as previsões do Simge e Igam para os próximos dias:

Nesta quinta-feira, a frente fria deverá se concentrar estacionada, com deslocamento bem lento para norte pelo Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes e Sul de Minas. O sistema frontal seguirá sem muita atividade no Triângulo, apenas provocando rajadas fortes de ventos (acima de 70 km/h) com queda de temperatura.

Já no Sul de Minas, o tempo ficará com bastante nebulosidade e chance de chuva no decorrer do dia, com possibilidade de tempestade de granizo na região. O tempo continuará seco, quente e com ventanias na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Temperatura máxima em torno de 33°C e rajadas de vento de 50km/h na capital.

Nesta sexta-feira, a frente fria deverá se deslocar rapidamente para o norte, principalmente pelo extremo leste e oeste do estado. A previsão é de mudança rápida das condições do tempo nas regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, com possibilidade de chuvas mais fortes nestas regiões, com chance de granizo isolado e vendavais. Nas demais regiões, incluindo região metropolitana, a mudança acontece apenas com aumento da nebulosidade e mudança do padrão de ventos de norte para sul com rajadas forte. As rajadas neste dia, poderão chegar a 90 km/h nos pontos mais altos de Belo Horizonte . O boletim indica que não haverá queda acentuada de temperatura. No Sul de Minas, o dia será frio e com muita nebulosidade e chance de chuva fraca. As temperaturas máximas ficarão abaixo dos 10°C nos pontos mais altos da região.

Para o sábado, a previsão é de que a massa de ar frio comece a tomar conta do estado, deixando as condições de tempo seco, com temperaturas baixas. As mínimas devem ficar abaixo dos 5°C no Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Campo das vertentes. Chance de geada remota e fraca apenas no Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Nas demais áreas não é esperado frio significativo.