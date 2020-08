FGTS quer dividir R$ 7,5 bilhões de lucro com trabalhadores

(foto: Marcello Casal Jr/AG Brasil)

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) teve um resultado positivo de R$ 11,324 bilhões em 2019. E pretende dividir R$ 7,5 bilhões desse lucro com os trabalhadores que tinham algum saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2019. A distribuição do lucro será votada nesta terça-feira (11/08) pelo Conselho Curador do FGTS.









A ideia inicial do governo era dividir 100% dos lucros do FGTS com os cotistas. Porém, Bolsonaro vetou essa proposta argumentando que o valor da partilha deve considerar a "saúde financeira do fundo". Neste ano, portanto, a ideia do FGTS é dividir cerca de 66% do seu lucro de R$ 11,324 bilhões.





A distribuição dos R$ 7,5 bilhões será votada nesta terça-feira pelo Conselho Curador do FGTS. Se aprovada, deve ser paga até o próximo dia 31 pela Caixa Econômica Federal. E o valor do pagamento será proporcional ao saldo que os trabalhadores tinham na sua conta do FGTS no fim do ano passado. Ou seja, será maior para quem tinha mais recursos depositados no FGTS em 31 de dezembro de 2019.





Se aprovada, a divisão dos lucros do FGTS vai assegurar ao fundo um rendimento superior ao da poupança. "Esse montante, distribuído de forma proporcional aos saldos das contas vinculadas, juntamente com os juros e atualização monetárias obrigatórios do FGTS representarão uma rentabilidade total de 4,90% no ano de 2019", informou o Conselho Curador do FGTS.