Medida Provisória do FGTS caduca, mas Caixa diz que vai manter cronograma de saque; entenda

Eles entendem que, até que o novo PL seja aprovado pela Câmara e pelo Senado, e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, as retiradas devem ficar suspensas. “A solução apontada, de pautar um PL na semana que vem sobre o tema, é fundamental e muito necessária”, afirmou o relator da matéria na Câmara, Marcel Van Hattem (Novo-RS). “Meu maior temor, como relator, é que todas as pessoas que seriam beneficiadas com seu próprio dinheiro deixem de ter oportunidade de sacar”, disse.

Custo pesado

Ao pedir que a MP fosse retirada de pauta, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), apontou que a medida poderia custar até R$ 120 bilhões à União, caso fosse mantido o texto do Senado, que permitia que trabalhadores que tenham sido demitidos ou pedido demissão tirassem todo o valor disponível na conta. O impacto da versão da Câmara, que limitava os saques a R$ 1.045 a quem tem contas ativas ou inativas, seria de R$ 29 bilhões, pelos cálculos do governo.





O Executivo considerou “muito grande” o custo das alterações, explicou Vitor Hugo. “O governo federal não pode correr esse risco neste momento. E, muito menos, as pessoas mais carentes, que poderiam ter acesso a financiamento de moradia prejudicado”, afirmou o líder do governo na Câmara. Aumentar as possibilidades de saque seria prejudicial às contas do FGTS, que já sofre com queda nas receitas, argumentou.





O resultado, segundo Vitor Hugo, seria dificuldades para manter políticas públicas de habitação e saneamento. “É importante destacar que o fundo financia a habitação no país. Quando começa a atingir esse fundo, em particular, estamos falando de moradia de pessoas mais carentes do Brasil. Por isso, o governo tem intenção de retirar de pauta”, explicou. Com a expectativa do projeto de lei, 294 deputados votaram a favor de deixar a MP caducar.





Mas outros 148 foram contra. Entre eles, o relator, Van Hattem, que questionou o motivo de o governo não ter apoiado sequer a votação do texto da Câmara, mais enxuto. Ele disse esperar um PL “muito semelhante a esse, sem os problemas que o governo diz existirem”, e pediu que haja mais comunicação entre as duas Casas, para que o Senado não mude completamente o texto da Câmara.