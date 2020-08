Aplicativo Caixa Tem fica instável em dia de liberação do saque emergencial do FGTS

Usuários relataram problemas com o aplicativo nesta segunda-feira (10) (foto: Reprodução/ Internet)

Beneficiários do auxílio emergencial - pago pelo governo em decorrência da crise do novo coronavírus (Sars-Cov-2) – e trabalhadores que recebem o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relataram lentidão e dificuldade no uso do aplicativo Caixa Tem, nesta segunda-feira (10). A liberação do dinheiro é exclusiva para as pessoas que nasceram em julho.