PIB de SP em junho cresceu 6,8% em relação a maio

O secretário estadual da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que o PIB estadual cresceu 6,8% em junho em relação a maio. Segundo Meirelles, houve um crescimento da atividade comercial de 1,9% entre junho deste ano e junho do ano passado e de 0,7% no acumulado de 12 meses.



Ele informou também que houve uma queda de 9,3% do PIB estadual em abril em relação ao mês anterior, seguida por um crescimento de 5,3% em maio, em relação a abril, e de 6,8% em junho, em relação a maio.



De acordo com Meirelles, houve uma queda do PIB paulista de 6,1% entre o segundo trimestre e o período anterior e uma retração de 5,4% do segundo trimestre em relação ao mesmo período do último ano.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Meirelles reforçou que "o que causa a crise econômica e causou a queda de atividade muito forte foi a pandemia e não as medidas de combate à pandemia". "No momento em que a pandemia começa a ser combatida eficazmente, como é o caso de São Paulo, podemos ver esta reação", concluiu.