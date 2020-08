Bolsonaro: Eu sei que economia se recupera e saúde não; mas tem de fazer conta

O presidente realizou a sua tradicional live das quintas-feiras (foto: Reprodução)

O presidente Jaircomentou, em transmissão ao vivo em sua conta no Facebook, sobre os dados de emprego divulgados nesta quinta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostraram perda recorde de 8,876 milhões de pessoas ocupadas node trabalho entre abril e junho, em plena pandemia do novo coronavírus. "Eu sei que economia se recupera e saúde, não. Mas tem de fazer a conta", disse.Mais uma vez, oatacou prefeitos e governadores que adotaram medidas de restrição de circulação por período prolongado como forma de diminuir o contágio por-19. Ele fez referência ao Rio Grande do Sul, afirmando que a doença está se propagando de forma mais acelerada no Estado. "Ficou fechado por quatro meses e arrebentou a economia do Rio Grande do Sul. Vai ficar mais quatro meses agora?", questionou.Ele também aludiu ao seu adversário no segundo turno da eleição presidencial de 2018, o ex-de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT): "Aquele outro cara, se tivesse ganho, apoiaria a medida do fecha-tudo?"