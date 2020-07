Disputa pela presidência do Banco do Brasil já começou

Rubem Novaes deixará o comando do Banco do Brasil em agosto (foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS)

Tão logo o comunicado da queda de Rubem Novaes chegou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quatro nomes surgiram no páreo para assumir o Banco do Brasil.

O primeiro, que tem forte apelo no Palácio do Planalto, é o do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, xodó do presidente Jair Bolsonaro.

Outros três seriam solução caseira, pois são vice-presidentes do Banco do Brasil: Carlos Hamilton (Gestão Financeira e Relação com Investidores), Walter Malieni (Negócios de Atacado) e Carlos Motta (Varejo).

Nada impede, porém, que Guedes, em acordo com Bolsonaro, leve para o BB alguém do mercado.