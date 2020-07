Auxílio emergencial: desbloqueio começa hoje para nascidos de janeiro a março

Segundo Guimarães, cronograma visa agilizar o atendimento e evitar aglomerações. Cerca de 1,3 milhão de CPFs foram bloqueados (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

bloqueio de 1,3 milhão de contas usadas para o pagamento do auxílio emergencial provocou, ontem, mais um dia de filas nas agências daEconômica Federal. Por isso, o banco decidiu criar um calendário específico para o atendimento das pessoas que precisam recuperar o acesso ao benefício de R$ 600 mensais. O cronograma começa hoje e vai até 21 de agosto.

Celular

Como regularizar

Veja o calendário

“O calendário segue as datas de depósito do auxílio, porque quem vai receber em agosto não precisa realizar oagora. O objetivo é reduzir aglomerações e agilizar o atendimento”, informou oMesmo quem ainda tem algum dinheiro dos depósitos anteriores do auxílio emergencial deve esperar a data marcada para o desbloqueio. “Se todos forem ao mesmo tempo, teremos. Então, a prioridade é de quem está recebendo o depósito agora”, alegou Guimarães.Guimarães destacou que muitas das pessoas que foram às agências, ontem, poderiam ter restabelecido asem sair de casa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Segundo o banco, 49% das contas bloqueadas têm apenas problemas de inconsistência cadastral, que podem ser resolvidos de forma digital.Outras 51% das contas cujo pagamento foi suspenso, no entanto, estão sob suspeita de. Nesse caso, o titular precisa comparecer a uma agência da Caixa, portando documento de identidade, para comprovar que tem direito ao benefício.Guimarães orientou as pessoas, antes de tudo, a acessarem o Caixa Tem para ver qual a orientação específica para o seu caso. Desde ontem, o aplicativo indica o caminho para resolver as inconsistências cadastrais de forma digital, e também aponta os dias corretos de ir à Caixa nos casos em que é preciso fazer a verificação presencial dos documentos. Segundo o executivo, se todos seguirem as orientações, será possível fazer o atendimento de quem precisa ir ao banco em apenas 15 minutos.A Caixa bloqueou 1,3 milhão de CPFs no Caixa Tem, por orientação do Ministério da Cidadania, depois que hackers invadiram contas do aplicativo. Segundo Guimarães, a medida foi necessária para coibir as fraudes e teve êxito nesse sentido, pois impediu os hackers de desviarem o recurso dessas contas. "Do ponto de vista de fraude efetiva, é muito pequeno”, afirmou, assegurando que “não houve nessas contas perda para o erário”.O executivo admitiu, contudo, que isso acabou penalizando “a parcela mais carente da população”. “Ao evitar fraudes, bloqueamos as contas, e, agora temos de revalidá-las. Acreditamos que faremos rápido, mas gera algum desconforto”, comentou.O próprio Guimarães teve o celular hackeado no último fim de semana. Segundo ele, a invasão provocou o vazamento de “números, e-mails, placas de carro e endereços de apartamento” da família. Ele acredita que o responsável “é o mesmo fraudador” do auxílio emergencial. E lembrou que as investigações sobre o assunto “estão bem-adiantadas”. “Vamos resolver essas questões com a Polícia Federal. Até porque hackear é crime, e bastante grave”, afirmou.O Caixa Tem informa o que é preciso fazer para desbloquear a conta:» Se for uma inconsistência cadastral, o problema pode ser resolvido mediante o envio de fotos dos documentos para o Caixa Tem e o WhatsApp da Caixa» Se for suspeita de fraude, é preciso ir a uma agência da Caixa, nas datas estabelecidas pelo banco, com o documento de identidadeJaneiro, fevereiro e março: até 24 de julhoAbril e maio: de 27 a 31 de julhoJunho e julho: de 03 a 07 de agostoAgosto, setembro e outubro: de 10 a 14 de agostoNovembro e dezembro: de 17 a 21 agosto