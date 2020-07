'Prejuízo foi pequeno', diz Pedro Guimarães sobre fraudes no auxílio emergencial

Presidente da Caixa admitiu que fraudes geraram 'grande dor de cabeça' e 'prejudicaram' população mais carente (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que, apesar do grande número de contas suspeitas de fraude, os desvios que realmente atingiram o auxílio emergencial foram pequenos. Isso foi possível, segundo ele, justamente porque a Caixa bloqueou essas contas. O presidente daEconômica Federal, Pedro Guimarães, disse que, apesar do grande número de contas suspeitas de, os desvios que realmente atingiram oforam pequenos. Isso foi possível, segundo ele, justamente porque a Caixa bloqueou essas contas.





"Do ponto de vista de fraude efetiva, é muito pequeno. A parcela é muito pequena. Antes de pagarmos, quando percebermos a fraude, bloqueamos a conta", afirmou Guimarães nesta quinta-feira (23/7). Ele assegurou que "não houve nessas contas perda para o erário".









Segundo o banco, 1,3 milhão de contas foram bloqueadas. Porém, 51% delas são suspeitas de fraudes e só podem ser desbloqueadas nas agências, mediante calendário. As outras 49% só têm problemas cadastrais, que podem ser resolvidos pelo próprio Caixa Tem. Por conta disso, a Caixa publicou, nesta quinta-feira (23/7), no Caixa Tem orientações para que os brasileiros que tiveram as contas bloqueadas possam recuperar os recursos.





Guimarães ainda destacou que, paralelamente a isso, a Caixa está trabalhando junto com a Polícia Federal para identificar e punir os hackers que invadiram as contas do Caixa Tem para desviar os R$ 600 dos brasileiros de baixa renda. "As investigações estão bem adiantadas. Nós vamos sim combater", garantiu.