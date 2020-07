Caixa divulga calendário para desbloqueio do auxílio emergencial

Muitos brasileiros voltaram a madrugar nas agências da Caixa nesta quinta-feira (23/7) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) filas nas agências bancárias, a Caixa Econômica Federal decidiu criar um calendário escalonado para o atendimento dos brasileiros que tiveram as contas bloqueadas por alguma suspeita de fraude. O calendário (veja no fim da matéria) começa nesta sexta-feira (24/7) e vai até 21 de agosto . Diante de mais um dia denasbancárias, a Caixa Econômica Federal decidiu criar umescalonado para o atendimento dos brasileiros que tiveram aspor alguma suspeita de fraude. O calendário (veja no fim da matéria) começa nesta sexta-feira (24/7) e vai até 21 de agosto .









Segundo a Caixa, 49% dessas contas têm inconsistências cadastrais e podem ser regularizadas pelo aplicativo. Já as demais 51% são suspeitas de fraudes. Nesse caso, devem procurar uma agência da Caixa para apresentar seus documentos no próximo dia de pagamento do auxílio emergencial.





Novas filas





Apesar dessa recomendação, muitos brasileiros voltaram a madrugar nas agências da Caixa nesta quinta-feira (23/7) para tentar desbloquear as contas e voltar a acessar seus R$ 600. Por isso, agora o banco divulgou um calendário específico para o atendimento dessa população.





"No caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo Caixa Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. O objetivo é evitar filas nas agências e aglomerações", informou a Caixa em nota enviada à imprensa na tarde desta quinta-feira.

Segundo esse calendário, os brasileiros nascidos em janeiro, fevereiro e março podem procurar o banco para regularizar suas contas até esta sexta-feira. Já os aniversariantes de abril e maio serão atendidos na próxima semana. Na semana seguinte, será liberado o atendimento de mais um grupo de trabalhadores. E assim por diante.





Veja as datas de desbloqueio do auxílio emergencial





Nascidos em janeiro, fevereiro e março: até 24 de julho





Nascidos em abril e maio: de 27 a 31 de julho





Nascidos em junho e julho: de 03 a 07 de agosto





Nascidos em agosto, setembro e outubro: de 10 a 14 de agosto





Nascidos em novembro e dezembro: de 17 a 21 agosto