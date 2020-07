Governo desiste de fracionar 4ª e 5ª parcelas do auxílio e define calendário

(foto: Caixa/Reprodução)

O governo desistiu de fracionar o pagamento das duas parcelas adicionais donos meses de agosto e setembro. Os mais de 65 milhões de beneficiários do programa de renda criado durante a pandemia dereceberão mais dois pagamentos integrais de R$ 600 conforme calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania nesta sexta-feira (17).No anúncio da prorrogação do auxílio por dois meses – para além das três parcelas pagas entre maio e julho –, o ministro da Economia,, chegou a cogitar o fracionamento dos pagamentos em até quatro partes, para criar uma impressão de duração maior da medida.Na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), defendeu a continuidade dos pagamentos integrais de R$ 600 em agosto e setembro.De acordo com o calendário publicado nesta sexta, os beneficiários continuarão recebendo os valores primeiro em contas digitais para só depois conseguirem casar os recursos conforme cronograma estabelecido pela– evitando aglomerações nas agências.A maioria dos beneficiários só conseguiráde setembro em outubro, mas poderá fazer pagamentos e transferências antes disso por meio da conta digital.Quem já recebeu as três primeiras parcelas terá o quarto pagamento emergencial de R$ 600 depositado entre os dias 22 deste mês (para os) e 26 de agosto (para os nascidos em dezembro).Já o calendário decomeça em 25 de julho e vai até 17 de setembro.O quinto pagamento de R$ 600, por sua vez, começará a ser depositado em 28 de agosto, em um calendário que vai até 30 de setembro.Os saques dado auxílio emergencial vão de 19 de setembro a 29 de outubro.Os beneficiários que só conseguiram acessar o auxílio emergencial mais tarde terão direito às mesmas cinco parcelas, em um calendário estendido que vai até meados deVeja como ficou o calendário da prorrogação do auxílio emergencial:Nascidos em janeiro: depósito em 22/7 e saque em 25/7Nascidos em fevereiro: depósito em 24/7 e saque em 1/8Nascidos em março: depósito em 29/7 e saque também em 1/8Nascidos em abril: depósito em 3107 e saque em 8/8Nascidos em maio: depósito em 05/8 e saque em 13/8Nascidos em junho: depósito em 07/8 e saque em 22/8Nascidos em julho: depósito em 12/8 e saque em 27/8Nascidos em agosto: depósito em 14/8 e saque em 1/9Nascidos em setembro: depósito em 17/8 e saque em 5/9Nascidos em outubro: depósito em 19/8 e saque em 12/9Nascidos em novembro: depósito em 21/8 e saque também em 12/9Nascidos em dezembro: depósito em 26/8 e saque em 17/9Nascidos em janeiro: depósito em 28/8 e saque em 19/9Nascidos em fevereiro: depósito em 2/9 e saque em 22/9Nascidos em março: depósito em 4/9 e saque em 29/9Nascidos em abril: depósito em 9/9 e saque em 1/10Nascidos em maio: depósito em 11/9 e saque em 3/10Nascidos em junho: depósito em 16/9 e saque em 6/10Nascidos em julho: depósito em 18/09 e saque em 8/10Nascidos em agosto: depósito em 23/09 e saque em 13/10Nascidos em setembro: depósito em 25/9 e saque em 15/10



Nascidos em outubro: depósito em 28/9 e saque em 20/10



Nascidos em novembro: depósito também em 28/9 e saque em 22/10



Nascidos em dezembro : depósito em 30/9 e saque em 27/10