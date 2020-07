Usuários relatam até sumiço de auxílio emergencial no app Caixa Tem

Desde o início do mês aplicativo da Caixa tem registrado problemas no funcionamento (foto: Caixa/Divulgação)

@Caixa,@CaixaTem #caixanaotem minha terceira parcela caiu na conta digital no dia 01/07/20. Dia 11/07/20 entrei novamente o 600 reais sumiu e apareceu 0,00 no saldo, olhei no extrato estava escrito "DEB ELO -600,00 em 13/07/20" eu não usei e nem retirei esse dinheiro.O que fazer? %u2014 Bella&Marcos (@Bella_LMarcos) July 14, 2020

Problemas desde o início de julho

E essa é a resposta da @Caixa. Fiz uma reclamação direto no site da caixa referente ao app #CaixaTemNAOFUNCIONA e em nenhum dos e-mails a caixa realmente ajuda a resolver o problema por eles criado pic.twitter.com/OJZ3TthFK6 %u2014 Michele Gonçalves (@GoomesMichele) July 14, 2020

O aplicativocontinua sendo alvo de reclamações de clientes. Nesta terça-feira (14/7), estão sendo relatadas inconsistências no sistema e até "sumiço" doe do FGTS emergencial das contas. Nas redes sociais, usuários usam as hashtags #CaixaNãoTem e #CaixaTemNãoFunciona para denunciar o problema.O banco liberou nesta terça-feira as opções de saque e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 a 1,3 milhão de trabalhadores — a Caixa permite primeiro a consulta do saldo doe auxílio emergencial, e só depois libera efetivamente o saque.No entanto, alguns usuários relatam que o dinheiro do auxílio emergencial sumiu do aplicativo antes de ser solicitada alguma transferência.O Correio pediu esclarecimentos ao banco, que admitiuno acesso no aplicativo por causa do pico de acessos. Quanto ao "sumiço" do dinheiro, a assessoria informou que enviou a demanda para a área técnica. A reportagem continua aguardando a resposta.Desde o início do mês, usuários relatam problemas constantes ao utilizar a ferramenta. Muitos não conseguem salvar dados, pagar boletos ou verificar o saldo.Os clientes também denunciam ado sistema. Em alguns casos, é necessário aguardar mais de duas horas navirtual do app.