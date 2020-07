Aplicativo de lavagem de carros abre vagas para 1.800 parceiros em BH

Parceiros cadastrados no aplicativo vão até a casa do cliente fazer a lavagem do veículo (foto: Divulgação/ Lavô) Lavô”, que oferece lavagem de carros através de aplicativo, chegou a Belo Horizonte e abriu 1.800 vagas para parceiros interessados em ganhar uma renda extra, principalmente durante o período de crise financeira causado pela pandemia do novo coronavírus. O serviço já está disponível para os usuários da capital mineira. O aplicativo “”, que oferece lavagem deatravés de aplicativo, chegou ae abriu 1.800 vagas para parceiros interessados em ganhar uma renda extra, principalmente durante o período de crise financeira causado pela pandemia do novo. O serviço já está disponível para os usuários da capital mineira.









De acordo com Ricardo Pereira, CEO da empresa, o aplicativo é similar a outros aplicativos de transporte de pessoas ou de entrega de comida, neste caso, porém, a entrega é do serviço de limpeza.





“Diferentemente de outros aplicativos, o Lavô paga 100% do valor da lavagem para os parceiros. É o nosso maior diferencial. Para manter o aplicativo funcionando, nós cobramos uma taxa fixa semanal do associado à empresa, independentemente do número de carros que ele lava. A renda mensal pode chegar a R$ 6 mil em um mês de trabalho e cada um trabalha de acordo com a necessidade e o tempo disponível”, destacou Ricardo.





“Enquanto muitas empresas estão fechando ou demitindo funcionários em meio à crise causada pela pandemia do coronavírus, a Lavô entende que é este o momento de gerar uma renda extra para essas pessoas que foram afetadas de alguma forma”, salientou o empresário.





Além de renda extra, que em média é de R$ 800 a R$ 1,5 mil por semana, há outros benefícios para apoiá-los. Ainda de acordo com Ricardo, a empresa oferece ao colaborador auxílio para a manutenção da internet, treinamento para capacitação – presencial e por meio de vídeo-aula, devido à pandemia da COVID-19 – e facilidades para a compra do kit utilizado nas limpezas, que rende até 190 lavagens.





Para o CEO da Lavô, a escolha de Belo Horizonte como próxima cidade a receber o serviço é totalmente relacionada com a estratégia de expansão do aplicativo. “Visamos sempre atender cidades que possuem o maior número de automóveis”, ressaltou.





Pagamento





Após uma lavagem, o aplicativo repassa o valor integral para o parceiro. Para se manter na plataforma, porém, é necessário pagar uma taxa fixa, mas apenas a partir da segunda semana após a realização do cadastro.





“A remuneração é depositada semanalmente, de acordo com os valores das lavagens feitas, sendo administrada por um cartão pré-pago”, explicou Ricardo.





“Se a pessoa resolver não trabalhar em alguma semana, ela não precisa pagar a taxa relacionada àquela semana”, completou.





Tipos de lavagem





O aplicativo oferece seis tipos de lavagem, que custam entre R$ 30 a R$ 145 e variam de acordo com o tamanho do veículo e tipo de serviço, como: só lavagem interna ou externa, polimento e hidratação de bancos de couro. Todas elas são ecológicas e feitas com cera de carnaúba sem utilização de água.





Segundo Ricardo, a Lavô já economizou cerca de 60 milhões de litros de água utilizando esse método nas mais de 200 mil lavagens já realizadas, desde 2018.





Parcerias





Ricardo Pereira disse ao Estado de Minas que a empresa ainda não tem parceria com aplicativos de mobilidade urbana, mas está aberta a novas oportunidades de negócio. “Estamos fazendo, nesse momento, uma boa combinação com uma concessionária em Brasília. Nesse caso em questão, a Lavô assume a responsabilidade de prestar o serviço de limpeza, que já era oferecido pela concessionária, aos clientes dela. Esse sistema é bom para ambas as partes.”





Para se cadastrar no aplicativo, basta acessar: lavo.online/parceiro

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz