Evento virtual reúne 13 mineradoras para discutir retomada

A intenção, segundo o site da iniciativa, é “posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas”. Essas medidas devem priorizar o consumo interno e valorizar o produto nacional, como motores para a recuperação da economia brasileira.

De acordo com o portal do evento, os setores e empresas que forem por esse caminho serão protagonistas da retomada. Uma preocupação é com fornecedores locais, de médio e pequeno porte, que são os mais impactados pela COVID-19 e não têm acesso a clientes de fora de suas microrregiões.

Os 13 grupos do setor mineral que confirmaram a participação foram: AngloGold Ashanti, Anglo American, ArcelorMittal, CBMM, CMOC, Fides Mining, Gerdau, Grupo J. Mendes Mineração, Jaguar Mining, Kinross, Mineração Taboca, Mosaic Fertilizantes e Tupã de Ferro Mineradora. Outras empresas ainda devem confirmar. As companhias têm até 10 de julho para se inscrever.