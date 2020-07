Guedes: Vamos entrar com aumento de imposto sobre dividendos

Guedes rebateu ainda as críticas de que a reforma tributária está atrasada em um ano (foto: Alan Santos/PR)

O ministro da, Paulo Guedes, disse que o governo incluirá tributação de dividendos na reforma tributária. "Não quero tributar empresa, mas se o dinheiro sair para o, aí você tributa o dividendo. Não é possível que alguém pague zero sobreenquanto o trabalhador paga 27,5%", afirmou.Em evento virtual promovido pela Associação Brasileira de Indústria de Base (Abdib), odisse que quer, nos próximos dois a três meses, "ir entrando na reforma tributaria". Ele acrescentou que a ideia é apresentar o IVA Federal (Imposto sobre Valor Agregado) e reduzir ao longo do tempo impostos sobre pessoas jurídicas.rebateu ainda as críticas de que a reforma tributária está atrasada em um ano. "É uma politização do que realmente ocorreu", afirmou.