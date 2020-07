Bolsonaro elogia, durante live, presidente da Caixa por juros do cheque especial

(foto: Marcos Corrêa/PR )

O presidente da República, Jair, voltou a elogiar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em live no Facebook nesta quinta-feira, 2, pela queda de juros doespecial."Acabamos de reduzir de novo para 1,8% ao mês", afirmou Guimarães. "Nunca vi nada parecido", disse."Esperava que viesse de um banco privado e veio de um banco público", disse Bolsonaro. Ele voltou a dizer também que não entende nada de economia. "E quero continuar não entendendo de", disse.Participam da live, além de Guimarães, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário da Pesca, Jorge Seif. O presidente da Embratur, Gilson Machado, também está presente e iniciou a transmissão tocando sanfona.Bolsonaro disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, deveria estar presente, mas está no Rio de Janeiro em evento.Durante a t, Marinho comemorou a aprovação do novo marco do saneamento pelo Congresso. "Temos de comemorar porque finalmente desde 2016 se arrastava a discussão desse marco. Temos 100 milhões de pessoas sem cobertura", disse Marinho.